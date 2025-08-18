烏被迫割地　王鴻薇：台灣命運不能全靠美國

國民黨團書記長王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月18日電（記者 張嘉文）針對美俄元首峰會指向要求烏克蘭讓出領土換取結束戰爭，對於台灣的啟示，中國國民黨“立法院”黨團書記長王鴻薇向中評社表示，這對台灣過去或現在過分依賴美國保護台灣，或者依賴美國還有包含西方世界可以支持台灣的想法，會有警惕效果。



王鴻薇強調，台灣的命運或者台海的安危，不能完全去托付在美國的支持或不支持下，因為看起來美方支持的時候是會很支持，但不支持的時候，也就轉眼翻臉不認人，這是值得大家思考的地方。



美俄領導人15日在美國阿拉斯加會談討論結束俄烏戰爭議題，雖未簽下協議，卻指向要求烏克蘭讓出領土換取結束戰爭，烏克蘭總統澤倫斯基18日將在眾多歐洲領袖陪同下，赴美討論細節。



王鴻薇今天在“立法院”接受中評社訪問時對此表示，俄烏戰爭打了三年多，現在進度變成在美國總統特朗普極力斡旋下，原本烏克蘭說絕對不會割讓領土，但看起來在美國壓力下，烏克蘭也必須走向割讓領土的道路。



王鴻薇說，這種結果對於台灣很多人過分依賴美國保護台灣，或者依賴西方世界可以支持台灣的想法，其實會有一些警惕效果。這兩天連美國智庫都提出警告，現在烏克蘭的結局，可能最高興的是中國大陸，未來是不是台灣也可套用這樣的模式？所以連美國的智庫都有這樣的憂慮和提醒。