賴若過境美　李大維建議台積電設廠的鳳凰城

台前“外交部長”李大維。（中評社 資料照） 中評社台北8月18日電／賴清德8月出訪行程喊卡，外傳是被美方拒絕過境紐約。台“外交部”曾回應，賴清德近期暫無海外訪問安排，就沒有所謂延期、取消、美方不同意的情形。前“外交部長”李大維17日在釋出的專訪建議，賴清德“應該去鳳凰城，讓美國人看看，這是我們台灣公司投資的1650億美元，還有這麼多高科技的含金量”。



對於賴清德暫緩出訪，外媒指稱，是特朗普政府拒絕讓賴過境紐約。根據《中時新聞網》報導，李大維17日在網路節目《下班瀚你聊》中，紐約對於美國、北京來講，都是美國最大城市、最大商業中心。在東岸離華府近、聯合國也在那，政治敏感度的確比較高。但比如說規劃去達拉斯，那邊有很多台商投資，這個地點也很好。而台積電在鳳凰城，如果賴清德能去現場看看1650億美元投資，有那麼多高級技術。



李大維分析，對於特朗普來講，現在跟普丁談烏克蘭議題、加沙走廊人道危機、伊朗核武問題、國內還有很多頭疼問題。相信特朗普一個頭也是四個大，因此特朗普可能認為，這時候應先專心處理已存在的國內外問題，因為有許多事務需要北京支持。



當主持人黃暐瀚問及，如果賴清德年底之前的出訪，可能要去巴拉圭，如果從洛杉磯進、達拉斯回的話，或許美方就會同意？李大維強調自己已經退休了，“但個人感覺是，美方就會覺得沒有那樣的敏感，甚至於我大膽建議根本就應該去鳳凰城。讓美國人看看，這是我們台灣公司投資的1650億美元耶，還有這麼多高科技的含金量”。