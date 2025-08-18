陳佩琪哭訴要拿柯遺照到海外控訴民進黨政府

柯文哲妻子陳佩琪出席記者會情緒激動。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月18日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見近1年，柯妻陳佩琪數度情緒失控，引起關注。陳佩琪18日出席記者會，身穿黑色T恤、咖啡色短裙，神情狀況看似不錯，但情緒起伏大，談到柯文哲時數度哽咽，並情緒失控地揚言要拿著柯的遺照，到外國向外界控訴凶惡殘暴的民進黨政府。



患重度憂鬱的陳佩琪也坦言，記者會前多吃了一點劑量的抗憂鬱藥物，好穩定情緒參與記者會，但陳也數度說，藥效似也沒那麼長。媒體曾一度詢問陳的心理狀況，但陳並未進一步說明。



陳佩琪14日退庭時，於旁聽席向法官喊話“他（柯文哲）做了什麼事叫做犯罪嫌疑重大？”等語，遭審判長江俊彥厲聲制止；而陳佩琪近期在臉書發文也越發激烈，除“在我陳佩琪面前把柯文哲槍斃，我把他屍體掛在北院前面”、“相約明天在法院跳樓”等語外，更在16日生日當天發文，“要揹著柯文哲的骨灰形影不離，每天去堵賴清德夫妻出門”。



醫師蘇偉碩18日與台灣民眾黨“立法院”黨團共同召開“‘監委’指鹿為馬 司法打手圖利誰”記者會，蘇偉碩、民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪、民眾黨團總召陳智菡出席。



蘇偉碩闡述“監察院”糾正京華城案，關鍵黑手就是“內政部”，也因“內政部”函覆“監察院”指出京華城容積獎勵違法，讓“監察院”據以羅織罪名糾正台北市政府，致使強調依法行政的幾位高階資深公務員在檢察官高壓下認罪，甚至間接逼死一位被告的妻子（指前台北市副市長彭振聲的妻子謝夏蕎）。陳佩琪默默地坐在一旁聆聽。