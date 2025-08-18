林岱樺天公廟參拜宣誓清白　堅定參選

綠委林岱樺18日帶母親到高雄鳳山天公廟參拜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月18日電（記者 蔣繼平）爭取2026高雄市長黨內提名的民進黨籍“立委”林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，12日遭周刊爆料與通法寺住持關係曖昧。林岱樺18日帶母親到高雄鳳山天公廟參拜，並強調自己“清清白白、乾乾淨淨、正直服務、不容汙衊”，要繼續為民服務、為高雄打拼。媒體追問是否堅定參選？林岱樺回應“是的沒錯”。



林岱樺18日上午偕同母親到鳳山天公廟參拜，結束後受訪。林岱樺表示，今天在天公祖的面前、在鄉親與母親的見證下，她是清清白白、乾乾淨淨、為民服務。所以祈求天公祖，給她氣力，給她勇氣，繼續為民服務為高雄打拚。



林岱樺因為受到檢察官限制無法與家人同住，她說，將近半年時間無法看到媽媽，最近實在發生太多事情，在父親過世後，母親的精神依靠就是她，又身為長女，且媽媽將近80歲，很操心煩惱，所以今天帶媽媽來向天公祖拜拜求平安。



林岱樺強調，今天趁機會來向天公祖宣誓，她清清白白、正直服務、不容汙衊，請媽媽、阿姨、大家放心。



今天有十幾位女性支持者到場迎接林岱樺，林岱樺一抵達時也在廟門口與大家熱情相擁。支持者也高喊“對岱樺有信心，加油，勇敢的高雄人。”│林岱樺也回應“請大家放心、請媽媽放心。給我力量，謝謝。”



林岱樺2月因涉詐領助理費案遭起訴，本月7日表態“參選到底”後，12日遭《鏡週刊》爆出與通法寺住持的曖昧訊息，林岱樺痛批這是“暗黑勢力”對女性政治工作者的人格毀滅戰。