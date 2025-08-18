蘇偉碩：柯案是政治獵殺　司法史上最大冤案

醫師蘇偉碩。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月18日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見近1年，醫師蘇偉碩18日表示，京華城案始於“監察院”糾正案，但法律見解卻完全錯誤，幕後黑手正是“內政部”，柯案是一件不折不扣政治獵殺，手段粗暴而拙劣，堪稱台灣司法史上最大冤假錯案之一。



醫師蘇偉碩18日與台灣民眾黨“立法院”黨團共同召開“‘“監委”’指鹿為馬 司法打手圖利誰”記者會，蘇偉碩、民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪、民眾黨團主任陳智菡出席。



蘇偉碩表示，台北市歷來36件以都市計劃法為依據的都市計劃案，有4件在馬英九任內公告、9件在中國國民黨籍前台北市長郝龍斌任內、18件在柯文哲任內，國民黨籍台北市長蔣萬安迄今也有5件，包含有獎勵容積或補償容積的案，但遭“監察院”指涉違法或不當，被糾正的則衹有京華城一案。



蘇偉碩說，柯案進入司法程序起於“監察院”的糾正案，但糾正理由的法律見解卻完全錯誤，政治斧鑿痕跡太明顯，而幕後關鍵黑手正式“內政部”，“內政部”直接函覆“監委”指出京華城容積獎勵違法，讓“監察院”據以羅織罪名糾正台北市政府，導致全依法行政的幾位高階資深公務員在檢察官高壓下認罪，甚至間接逼死一位被告的夫人（指前台北市副市長彭振聲的妻子謝夏蕎）。

