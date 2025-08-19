王婉諭：特朗普變變變　台灣應讓自己更強大

時代力量黨主席王婉諭接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月19日電（記者 張穎齊）美俄元首阿拉斯加會談後，美國總統特朗普力勸烏克蘭割地換取終戰。對台灣有何啟示？時代力量黨主席、前“立委”王婉諭接受中評社訪問表示，特朗普政策常常一周數變、大相逕庭，台灣應讓自己更加強大、讓國際社會看見才穩健。



針對美國對等關稅，她說，政府應告訴大家，到底哪些產業受到影響？已應對處理了哪些部分？不是一直讓大家處於朦朦朧朧狀態，讓大家都搞不清楚。希望大家合力盡速為台灣爭取到最低、最好稅率。



如何看在野黨批評，民進黨面對國際情勢、關稅戰，卻仍在推動23日的第二波大罷免？



王婉諭說，她倒是認為罷免行動是公民所發起，比如她的責任區新竹縣也有中國國民黨籍“立委”林思銘的罷免案。針對罷免案，是應告訴人民，為何這位“立委”不合適？也怎樣才能讓台灣更好、更進步？賴清德、官方都要適時跟大家說明，民生、經濟、內政要如何更前進？但也尊重公民的罷免投票、核三延役公投投票意志。



她還說，人民對民進黨政府執政效率不甚滿意，也很多人認為與其讓政府亂花錢，不如全民普發現金新台幣1萬元。但在這方面她認為，應用更長遠的眼光看台灣，普發現金無法帶動公共建設往前推進，勞健保、台電虧損是刻不容緩，經費挹注、普發現金成效與否，都要用得對。