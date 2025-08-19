甘崇緯：特朗普反對綠能　對環境永續不利

台灣綠黨主席、共同召集人甘崇緯接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月19日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普退出巴黎氣候協定，更反對綠能、支持石化產業。台灣綠黨主席、共同召集人甘崇緯接受中評社訪問表示，特朗普此舉非常不妥，美國是過度消費、浪費資源大國，又退出巴黎協定，對全球環保、氣候變遷、環境永續是非常不利，希望美國人民或下一屆美國總統能導回正軌。



特朗普政府對於美國環保規範發動全面改革，號稱是美國史上“最大規模的鬆綁”環境規範行動，包括廢除前總統拜登政府對發電廠和車輛的廢氣排放限制。另外，特朗普也反對綠能，支持石化產業、塑膠吸管等，更認為風電是垃圾。



甘崇緯表示，全球綠黨、美國綠黨、台灣綠黨都有一致目標，希望盡量減少塑膠的利用，讓塑膠回收再使用，都非常重視氣候變遷議題。綠黨反對核能，也反對石化燃料、燃煤，但特朗普卻反其道而行，不但沒禁止，反而用更多的塑膠，且完全否定氣候變遷、退出巴黎協定，非常不妥。



甘崇緯，交通大學資訊學院多媒體工程所碩士。曾任台灣綠黨北北基黨部執行委員、軟體工程師、Podcast節目創作者主持人等。現為台灣綠黨主席、共同召集人。



甘崇緯向中評社說，特朗普非常提倡石化燃料、燃煤，並壓制再生能源，綠黨向特朗普表達，應嚴正重視氣候變遷，理當減塑，太平洋已出現比台灣面積更大的垃圾島，不該再製造塑膠產品與垃圾，才是符合全球趨勢與潮流。



他也提到，特朗普第二次退出巴黎協定，當然對全球氣候變遷、環保是超級不利，美國就是消費大國，也過度浪費資源的大國，以美國人口及資源消耗的比例來看，很不符合比例原則。大家想要求美國負責都來不及了，卻還退出巴黎協定，照特朗普第一任、第二任都退出協定來看，特朗普是不會回心轉意。

