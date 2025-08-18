郭正亮：中間選民覺得被騙　主流民意開始動

前綠委郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北8月18日電／針對民進黨726大罷免慘敗，前“立委”郭正亮表示，726輸掉，對內對外會產生一種印象，會讓人認為賴清德情報失靈，掌握不住局面。有的中間選民就會覺得被騙了，主流民意開始動了。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮日前在《大大平評理》節目中指出，726大罷免失敗，在政治意義上，對內跟對外會產生一種印象，人家會認為賴清德情報失靈，掌握不住局面。中間選民就會覺得被騙了。有一些中間選民開始表態，以前有一些話不一定要講。因為那個時候有民進黨的力量威懾，有些人會怕，萬一他們贏了怎麼辦？“立法院”就過半了，到時搞不好要抓很多人。可是現在整個威懾不見了，“國會”民進黨沒過半，未來這3年已經確定了。



郭正亮表示，國際友人也覺得被騙了。所以有的就會這樣回應，就立刻重新定義，想要排除在野黨失敗，就直接說違反民主憲政原理，這種話罷免前怎麼不講。



郭正亮認為，政治就是當大勢底定，所有原來中間害怕的力量，就都浮上檯面。這就是政治的現實面，大西瓜效應也是同樣的意思，主流民意開始動了。



郭正亮更點出，媒體人謝寒冰在直播中，提及資深媒體人謝震武也在改變，認為他們開始反省民進黨。尤其是談經濟的部分，他們當然知道民進黨在關稅戰，處理得非常糟糕。