澎湖音樂節冷清　綠委諷不如每位遊客發5千

2025澎湖國際沙灘狂想曲15、16日約有3000人到場，綠委楊曜說，澎管處不要用數字麻痺自己，加強宣傳才是王道。（照片：楊曜臉書） 中評社台北8月18日電／台“交通部”“觀光署”澎湖風景區管理處舉辦首屆“2025澎湖國際沙灘狂想曲”系列活動，繼“民歌50”後，上周五、六兩晚分別以“綻FUN風格篇”與“動漫樂章篇”兩大主題，邀請多組海內外知名歌手與樂團輪番演出，不過因宣導不力，來客數不多，讓爭取經費的民進黨籍“立委”楊曜17日在臉書痛批澎管處，要他們“不要用數字麻痺自己，加強宣傳才是王道，接受批評虛心檢討是進步的開始”。



楊曜甚至還計算效益並暗酸澎縣府的冬季現金補助方案說，8月15、16、23日共三場活動，活動經費1700萬元，如果823的場次吸引1800個遊客，這三場活動總共有3400名遊客參加。學一學澎湖縣政府的現金補貼政策，澎管處剛好可以補助每個遊客5000元，多麼輕鬆愉快的事情啊。



澎湖國際沙灘狂想曲，雖然卡司內容堅強，15日的節目為“綻FUN風格篇”由人氣唱將王ADEN、各大音樂季人氣樂團的南西肯恩、無妄合作社、怕胖團等輪番登場；16日“動漫樂章篇”從DJ Ani－mode及許君君翻唱《CHA－LA HEAD－CHA－LA》、《Orange》等多首著名動漫歌曲開始，甜美動感的AKB48 Team TP與月宵◇クレシェンテ，到以《火影忍者》主題曲聞名的日本搖滾天團FLOW壓軸登場，接連帶來一首首經典動漫歌曲，但宣傳不足又匆促，來客數遠不如預期。

