韓國瑜：大罷免是政治獨裁　民主大倒退

“立法院長”韓國瑜18日在新竹縣受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月18日電（記者 盧誠輝）“立法院長”韓國瑜18日到新竹縣陪抗罷的中國國民黨籍“立法委員”林思銘車隊掃街。韓國瑜受訪表示，大罷免是不公平、不正義的，大罷免是政治的獨裁，台灣民主的大倒退，他呼籲所有新竹縣的客家鄉親要擦亮眼睛，823一定要出門投下不同意罷免票。



首波24位國民黨“立法委員”與停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投開票，全數遭否決。第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括中國國民黨籍“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



韓國瑜18日到新竹縣竹北市陪同林思銘掃街拜票，他在會前受訪時指出，新竹縣是最純朴的縣，以客家鄉親為主體，他堅信客家鄉親有明辨是非的能力，客家鄉親忠義的精神，對“中華民國”盡忠，對朋友有義氣，在林思銘身上可以看到客家子弟的這種忠義精神。



韓國瑜強調，大罷免是不公平、不正義的，大罷免是政治的獨裁，台灣民主的大倒退，所以親愛的新竹縣客家鄉親要擦亮眼睛，因為只要客家鄉親團結，可以說天下無敵。韓國瑜呼籲，8月23日一定要出門投不同意罷免票，再次發揮客家鄉親團結的精神，守住客家子弟林思銘。