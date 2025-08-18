韓國瑜陪掃街　林思銘抗罷爭取新竹鄉親支持

藍委林思銘18日車掃前受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月18日電（記者 盧誠輝）“立法院長”韓國瑜18日到新竹縣陪抗罷的中國國民黨籍“立法委員”林思銘車隊掃街。林思銘在車掃前受訪表示，823已進入短兵相接的最後階段，他很開心能夠邀請到韓國瑜院長一起陪同車掃，除呼籲所有新竹縣的鄉親823一定要出門投下不同意罷免票外，也希望大家能共同守護乾淨的選風。



首波24位國民黨“立法委員”與停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投開票，全數遭否決。第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括中國國民黨籍“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



韓國瑜18日到新竹縣竹北市陪同林思銘掃街拜票，林思銘在會前受訪時指出，823已進入短兵相接的最後階段，他很開心能夠邀請到韓國瑜院長一起陪同車掃，呼籲新竹縣的鄉親823一定要出門投下反對罷免的不同意選票。



律師出身的林思銘提到，823除了罷免選票外，還有一張公投票，呼籲所有新竹縣鄉親在核三重啟公投一定要同下同意票，讓錯誤的核能政策能夠調整，這樣才能讓台灣電力足夠，有乾淨的電、便宜的電可以用，也可以讓台灣產業能永續發展。



至於民進黨籍“立委”范雲18日也在台北開記者會，主軸為“823反賄選、竹二挺公民抓鬼律師團成立記者會”，罷團“撕除惡銘”代表也出席。對此，林思銘則強調，反賄選是藍綠共同的共識，他支持反賄選，也呼籲各界共同守護乾淨選風。