台灣私校工會：2028恐有40家高校倒閉

中評社台北8月18日電／台"教育部"最新預測報告，2025學年大一新生預估跌破20萬人，2028學年逢虎年效應，大一新生估減至17.3萬人。對此，全台私立學校產業工會分析，屆時恐有40所私立大專院校面臨退場危機。



少子女化持續衝擊台灣教育，“教育部”日前發布“各教育階段學生數預測報告（2025到2040學年度）”，以出生人口數、前一等級畢業生數等，估算國小到大專等各教育階段未來16學年的學生數。



“教育部”表示，2015學年前大學新生尚未受少子女化影響，大一新生約27萬人，但2016、2017學年適逢虎年效應，人數由2015學年27萬人降至2017學年24.1萬人；2018學年雖逢龍年效應，但因少子女化衝擊嚴重，僅回升7000人，其後持續減少，預計2025學年大一新生將跌破20萬人。



根據“教育部”推估，2028學年又逢虎年效應，大一新生預計減至17.3萬人低點，2030學年因龍年婚育潮及2011年鼓勵生育政策，將帶動大一新生增至20.9萬人，預估2040學年大一新生降至14.6萬人，比2024學年少5.6萬人（減幅27.8%），預計未來16學年大一生平均年減3500人。



根據《中央社》報導，全台私立學校產業工會分析，“教育部”推估2028學年大一新生減至17.3萬人，但由於公立大專約提供12萬名額，私校可能僅能招到5萬多人，推估僅能支持50至60所私校辦學，這樣可能約40所私立大專會面臨退場危機。



至於大學整體學生數，“教育部”提到，由於高等教育入學管道多元，加上推廣回流教育，預估未來16學年大學學生數平均年減8900人；2016學年前尚未受少子女化影響，大學學生數約維持於111萬至114萬人，2019至2024學年受少子女化效應影響，5學年間人數大減14.9萬人。



“教育部”預計，2025學年大學學生數將跌破86萬人，2029學年又逢虎年效應，人數將減至83.8萬人低點；直到2033學年龍年婚育潮，帶動大學學生數回升至91.1萬人，2040學年大學學生預測降至72.5萬人，26年間少41.2萬人（減幅36.2%）。