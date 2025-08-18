莊瑞雄爆改組名單　暗示“經長”郭智輝不保

台“農業部”18日舉辦《獎勵輔導造林辦法》修法公布記者會，綠委莊瑞雄（右二）出席。（照片：台“農業部”網站） 中評社台北8月18日電／外傳823後“行政院內閣”團隊將改組，台“經濟部長”郭智輝、“衛福部長”邱泰源、“數發部”長黃彥男、“環境部長”彭啟明都被外界點名可能被撤換。民進黨“立委”莊瑞雄18日參加活動時，脫口說出“衹有‘農業部長’陳駿季確定留任”，再度引發外界對“內閣”人事異動的關注。



媒體報導，“農業部”18日舉辦《獎勵輔導造林辦法》修法公布記者會，民進黨籍原住民“立法委員”伍麗華、陳瑩、無黨籍原住民“立委”高金素梅等都受邀出席，民進黨籍“立委”莊瑞雄雖未受邀但仍到場參與。由於部分產業代表未能上台，“農業部”臨時安排莊瑞雄致詞。



在致詞過程中，高金素梅先提到，考量造林政策、森林碳匯碳權等議題的重要性，建議應邀請“經濟部長”郭智輝、“環境部長”彭啟明共同出席，以促進政策的橫向溝通。對此，莊瑞雄隨後上台時直接回應，“為什麼郭智輝、彭啟明沒有來？因為這代表衹有陳駿季確定留任。”此番言論暗示郭智輝、彭啟明二人可能在“內閣”改組中異動。



會後“農業部長”陳駿季接受媒體聯訪，被問及後續“內閣”可能改組等事宜，他強調完全沒有考量是否留任等事宜，他表示身為“農業部長”就是回應農民需求，政策是否搭配“國家”發展，而他個人是事務官出身，更在意專業能否符合農民期待，留任與否是院長與賴清德的權責，他個人沒有任何評論。