綠營高雄市長選將拼很凶　爆出大賴挺小賴

綠委賴瑞隆。（中評社 資料照) 中評社台北8月18日電／民進黨下屆高雄市長初選戰況激烈，因“立委”林岱樺涉貪案情未明，選舉情勢逐漸浮現為許智傑、邱議瑩與賴瑞隆“三強鼎立”。近期地方看板上，不乏出現賴清德與高雄市長陳其邁身影，顯示兩人意向將牽動整體初選氛圍。外界更一度傳出“許智傑可能退選、賴清德傾向支持賴瑞隆”的說法，但有媒體指出，但黨內人士直言，這只是有心人士操作，與事實不符。



根據《ETtoday》18日報導，有知情人士透露，許智傑與賴清德有台大學長學弟關係，早在2019年賴清德挑戰黨內大選初選時，許智傑就是如今三位市長潛在人選中唯一表態支持的人。以賴清德的性格來看，不可能在此階段就公開挺任何一位，傳言所謂“大賴挺小賴”，根本沒有根據。部分評論員分析，新潮流內確實有人看好賴瑞隆潛力，才會出現相關揣測，但賴清德本人並未介入。



目前三名參選人都積極布局。賴瑞隆近期在楠梓舉辦見面會，本周又在岡山舉辦親子活動，邱議瑩則在岡山、林園等地接連舉辦座談會，意圖強化本命區以外的連結。至於許智傑，雖屢遭“退選、被整合”的傳言，但行程安排火力全開，上週陸續在林園廣應廟、左營、旗山及岡山壽天宮舉辦活動，吸引人數幾乎是其他兩人的雙倍以上。



地方人士觀察，許智傑在林園舉辦父親節演唱會時，現場滿場讓地方驚訝，因為廣應廟埕腹地寬廣，若動員不足會顯得冷清，但他卻展現基層實力，成功號召人潮。許智傑更宣布，已與岡山壽天宮、鳳山龍成宮、旗山天后宮合作，邀請白沙屯拱天宮媽祖於12月進高雄，屆時“粉紅超跑”將吸引大量信眾，他也將借助宗教人潮拉抬聲勢，被視為鞏固支持度的重要動作。



整體來看，民進黨高雄市長初選戰況白熱化，傳言滿天飛，但賴清德是否表態，黨內人士已明言“不可能”，最終仍將回歸三位參選人誰能展現更強民意基礎與動員力。