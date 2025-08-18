關稅海嘯第一波！台工具機老廠開始周休3日

因應美國關稅政策衝擊，台灣瀧澤科技宣布，實施每周五固定休假制度。（照片：游庭皓臉書） 中評社台北8月18日電／美國關稅政策衝擊台灣各大產業鏈，台灣瀧澤科技近日就宣布，實施“每周五固定休假”制度，亦即周休3日，預計執行3個月，後續將視訂單狀況再行調整。對此，財經專家游庭皓18日讚臉書發文表示，工具機休假潮開始。而不少網友則感嘆，“工具機真的是海嘯第一排，真的會很艱辛”、“周休三日來了”。



台灣瀧澤科股份有限公司成立於1971年，母公司為日商瀧澤(TAKISAWA)持有51%股權，主要從事研發、製造車床及PCB鑽孔機之廠商。



台灣瀧澤科技股份有限公司日前公告，因應景氣底迷，且受美國關稅及台弊升值等因素沖擊，本公司將自8月22日起，實施每周五休假制度，“這項調整是為養精蓄銳、秣馬厲兵，為將來景氣回升做準備。”



瀧澤科也表示，考量到新的休假制度，每周四為最後出貨日，周五當天將停止所有交貨事宜，“若有緊急需求，仍可透電子郵件與承辨窗口聯繫，我們將於下周一上班後第一時間處理。”



消息曝光後，游庭皓在臉書轉發，直呼“工具機休假潮開始，等於周休三日，但調整是為了養精蓄銳、秣馬厲兵，為將來景氣回升做準備！”



對此，網友們紛紛回應，“老闆讚！其實就是多照顧員工，增加留下來的向心力，一旦失去了，有時就回不來了”、“薪水薄了，親情厚了”、“居然沒有減薪”、“等於每月放四天無薪假？還是正常給薪？”“蠻樂觀的”、“員工可藉此進修，提升未來的可能”、“這個時候就是買新的機台設備，員工與雇主進修的好時機”。