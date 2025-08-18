3人下台還不夠！趙少康促卓榮泰總辭

前中廣董事長趙少康表示，“行政院長”卓榮泰替代賴清德率“內閣”總辭，只是剛好而已。（照片：趙少康臉書） 中評社台北8月18日電／據傳823第二波罷免後，“內閣”將改組，但被點名會走人只有3位“部長”。對此，前中廣董事長趙少康18日在臉書發文表示，“行政院長”卓榮泰替代賴清德率“內閣”總辭，為民進黨把“國家”搞得一團亂下台負責，只是剛好而已，不是小幅改組就可以交代過去的。



目前被點名下台機率高的首長有“經濟部長”郭智輝、“衛福部長”邱泰源、“數發部長”黃彥男。



趙少康說，從726第一梯次大罷免大失敗以來，賴清德、卓榮泰到各“部會”運作還是荒腔走板，沒人承認當家鬧事做錯了，沒人為行政機關不願意接受立法部門監督的反民主道歉。他並批，為了替大罷免推波助瀾，卓榮泰親自領軍，用政策說明會當幌子下鄉宣講；“內政部長”劉世芳多次為大罷免站台，還造謠總預算案。



趙少康認為，包括8月23日第二波遭到惡罷的7名“立委”，當選一年就被發動無差別罷免，完全不合常理、違反民主原則，公道自在人心，無理寸步難行，不是民進黨歸咎於“普發一萬元”發威而已，絕對不能小看人民的智慧。



趙少康說，這屆“總統”、“立委”都是2024年1月13日同一天選出，只因為賴清德受“憲法”保障，無法達到三分之二的“立委”同意彈劾門檻而免於遭到罷免。但是大罷免勞民傷財，還讓“國家”空轉、人民對立，花了這麼多有形、無形成本，大失敗後怎麼可以當作沒事？



因此趙少康表示，既然“憲法”保護賴清德無法被罷免，卓榮泰替代賴清德，率“內閣”總辭，為民進黨把“國家”搞得一團亂下台負責，只是剛好而已，不是小幅改組就可以交代過去的。