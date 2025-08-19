雙普會落幕　周世雄：烏克蘭無籌碼大勢已去

史記文化出版社社長周世雄。（中評社 資料照） 中評社台中8月19日電（記者 方敬為）美國總統特朗普與俄羅斯總統普京針對俄烏戰爭停火事宜，15日在阿拉斯加會面。史記文化出版社社長周世雄接受中評社訪問表示，雖然美俄會後並未發表聯合聲明，但從雙方互動熱絡，以及特朗普事後受訪，還有在社群媒體的言論來研判，烏克蘭大勢已去，總統澤連斯基已無談判籌碼，只能妥協於俄羅斯所提的條件，否則烏國下場將更淒慘。



周世雄指出，澤連斯基雖然在18日也赴華府表達意見，並有所謂歐洲“意志聯盟”領袖隨行壯大聲勢，但也就只能吹哨壯膽，因為歐盟從俄烏戰爭以來，頂多只提供軍援，不曾派兵參戰，對戰場從沒有發揮任何關鍵影響力，美國的態度已經很清楚，特朗普說“俄羅斯是強權，但烏克蘭不是”，烏克蘭不妥協就只會失去更多，且按美國的手段，若要盡早收拾戰場，暗中出手顛覆澤連斯基政權並非不可能。



周世雄，瑞士日內瓦大學國際高等學院政治學博士，史記文化出版社、克毅文化事業公司社長。曾任高雄市政府大陸事務諮詢委員、中山大學中國與亞太區域研究所教授，研究領域包括，大陸政治制度研究、國際關係、各國政府制度、中共政法體制等。史記文化則在台灣境內出版中華文化、中華史觀相關書籍。



美俄“雙普會”落幕，特朗普在會後於Fox News接受訪問時中談到對俄烏戰爭停火的立場，公開奉勸烏克蘭要達成停火協議（Gotta make a deal.），因為“俄羅斯是強權，但他們（烏克蘭）不是。（Russia is a very big power, and they're not.）”



特朗普並在澤連斯基訪問華府前夕，17日在社群媒體發文表示，烏克蘭總統澤連斯基可以選擇“幾乎立刻”結束俄烏戰爭，但收復克里米亞半島或加入北大西洋公約組織（NATO）都不是選項。



周世雄表示，特朗普的態度已非常清楚，即便美俄並未針對俄烏戰爭停火有聯合聲明，或正式的官方文件，但顯然雙方已有共識甚至是默契。澤連斯基面對兩大強權攜手合作，根本沒有話語權，不選擇妥協，那就是徹底輸光，這是很典型的國際政治對小國血淋淋的教訓。

