王信文：美疊加關稅衝擊台中小企業　很棘手

彰化師範大學全球創意創新創業研究中心主任王信文。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化8月19日電（記者 方敬為）美國對台課徵20%疊加關稅，引起產業震撼，彰化師範大學全球創意創新創業研究中心主任王信文接受中評社訪問表示，當務之急是要穩住台灣的中小企業，台灣的經濟驅動不只靠半導體等科技業，中小企業也是支撐台灣就業市場的重要骨幹，卻是這波美國關稅危機首當其衝者，若撐不住，對台灣的經濟發展、就業市場等將造成相當棘手的負面效應。



王信文，交通大學管理學博士，彰師大三創暨管理科技研究中心主任、智富經營管理學會榮譽理事長。曾任北京大學光華管理學院調研學者、美國柏克萊加州大學訪問學者、美國加州大學爾灣分校短期研究員等職，研究專長包括國企跨境電商策略、大數據行銷決策、區塊鏈、資通訊5G整合與智慧機械等。



美國對等關稅政策8月7日起實施，台灣輸美關稅稅率為20%，台灣產業界日前赫然發覺，該稅率是“疊加關稅”，也就是所有產品輸美既有關稅都要再加徵20%，引發嘩然。全台總工會發出警告，指出包括工具機、機械、資通訊、螺絲、腳踏車、紡織等產業無一倖免，原先0關稅的直接被課20%，10%稅率的更暴增至30%。這波關稅嚴重衝擊，恐引發大規模失業潮。



王信文說，美國對台課徵20% 對等關稅並疊加既有關稅，對台灣以中小企業為骨幹的經濟結構而言，將不只是毛利被稀釋這麼簡單，若因此出現中小企業倒閉潮，台灣的經濟將出現難以承受的衝擊。



他說，台灣的中小企業像“變形蟲”一般，過去面對一些困境時，能快速調整、彈性回應市場需求，這也是台灣長久以來面對產業變革與尖端科技調整時，能迅速轉型的重要力量；但當關稅成為結構性成本，這種彈性優勢也只能喪失，生存空間明顯收窄。



王信文解釋，台灣多數中小企業仍以代工（OEM／ODM）模式為主，與上游大廠緊密相連，若上游廠因關稅壓力被迫調整訂單或移轉產能，下游中小企業立即受到波及。在數據面，他提到，台灣對美出口的規模，2024年達到1162億美元，這代表美國市場在台灣外銷結構中的分量不容忽視，同時，“經濟部”2024年白皮書指出，全台中小企業家數已達167萬4000家，就業人數逾916萬7千人，約占全台就業近八成。

