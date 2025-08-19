中評關注：何欣純槓江啟臣　拚大罷免練兵

綠委何欣純在台中領軍宣傳823大罷免。（何欣純辦公室提供） 中評社台中8月19日電（記者 方敬為）有意角逐2026台中市長選舉的綠委何欣純積極投入823大罷免行動，18日鎖定國民黨籍“立法院副院長”江啟臣選區啟動車隊掃街宣傳。何欣純鎖定市長選舉潛在對手出擊，一方面提前練兵，一方面呼應賴清德下令的“精準打擊”策略，布局未來的意味濃厚。



全台24位藍委及新竹市長高虹安罷免案7月26日全被否決。8月23日還有第二波罷免案投開票，包括新北市羅明才、新竹縣林思銘、台中市顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、南投縣馬文君、游顥等，共7席藍委面臨罷免挑戰。



民進黨籍台中市“立委”何欣純、民進黨台中市議會黨團18日起展開“環形山海屯大車掃”行動，與台中3個選區罷免團體連線，在各區域以車隊掃街的方式宣傳大罷免，盼催出823罷免同意票。



首站從台中東勢區出發，一連5天車隊掃街，沿途經過新社、石岡、豐原、后里、神岡、潭子、大雅、沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰等行政區。值得注意的是，何欣純領軍車掃，從江啟臣的選區出發，顯然是向對手叫板。



何欣純與江啟臣都是2026台中市長選舉的熱門選將，兩人各有優勢，江的選區在台中山線，何的選區則在屯區，兩人在彼此的選區都相對弱勢，何欣純藉推進大罷免的機會，挺進弱勢選區一方面提前替市長選舉練兵，補強弱項；一方面呼應賴清德下令的“精準打擊”策略，力拼能見度，擴大被提名的利基。



不過，何欣純的策略卻也是把雙面刃，由於726第一波大罷免以失敗告終，足見多數選民對無差別的罷免行動反感，何欣純投入大罷免宣傳，雖然對凝聚陌生選區的綠營支持者有幫助，卻可能導致中間選民對其產生負面觀感，相關發展，值得觀察。

