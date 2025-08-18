嘉義城隍廟中元祭典　遵古禮敕水淨爐迎平安

嘉義城隍廟於每年農曆7月中元祭典，皆承襲百年傳統遵循古禮，舉行“淨爐除穢”敕水禁壇科儀。（嘉義城隍廟提供） 中評社嘉義8月18日電／嘉義城隍廟於每年農曆7月城隍中元祭典皆承襲百年傳統遵循古禮，在農曆6月27日至7月1日舉辦“城隍開恩全嘉開普”祭典，儀式包含：起鼓、豎燈篙、放水燈後，還有替陽間的人驅除惡運的傳統民俗“百年敕水 淨爐除穢”科儀，該項科儀主要敘述天地間的正氣可收禁人世間一切邪惡，具有教導人心向善意涵，是十分珍貴的無形文化資產。



道長做完一連串的儀式後，會引領斗燈首、信眾等跨過淨爐驅除厄運、護佑平安；接著在7月1日子時舉行“開鬼門”儀式，準備迎接好兄弟。



城隍廟董事長賴永川表示，“豎燈篙”是每年農曆6月28日早上會將裝設好燈籠的竹篙豎於城隍廟牌樓旁，總共設立三隻燈篙，燈篙上懸掛的燈籠以面向香案桌由右至左依序為五顆、三顆、七顆。此三隻燈篙乃因應慶讚中元普渡醮典以渡幽為主，故皆為召請孤魂所用。



農曆7月將進入普度月，城隍廟於鬼門開前一晚8時30分，將具有珍貴歷史價值流傳百餘年的“淨爐除穢”敕水禁壇科儀開放予廣大民眾一同參與。



道長引領斗燈首、信眾等跨過地上的三個爐。三個爐分別代表不同的涵義，跨過的第一個叫烘爐，用爐散發的熱氣除去身體的冰冷。第二個叫淨爐，淨爐會發出檀香的氣味淨化你的心靈。第三個其實是個碗，裡面放進生醋代表正氣。透過這個儀式除去身上的穢氣，保佑未來一整年都能夠平安順利。



廟方準備可淨化心靈、除厄辟邪“城隍保庇平安皂”因數量有限僅贈送有緣信眾200個，庇祐平安。接著子時（晚上11時）進行“開鬼門”儀式，城隍爺駕前吉祥社范謝將軍也來替民眾收驚。



至於嘉義城隍廟是如何“開鬼門”的呢？首先廟方請益張天師第64代傳人張澤丕道長，並由城隍尊神應允聖杯，在今年（乙巳年）城隍廟中元祭典的農曆7月1日子時晚上11時，由張澤丕道長擔任“嘉義城隍廟中元醮主法高功”，遵循古制，以道教靈寶科儀，讓外界探索神秘好奇的“開鬼門”儀式，再度呈現完整嘉義城隍廟中元祭典之儀式。



“開鬼門”為民間信仰中悲憫的象徵，在農曆7月1由城隍廟開啟鬼門，透過城隍尊神度牒引領使孤魂等眾能來到人間接受各地的普施，也是一種緬懷祖先及追思先烈的節日。嘉義城隍廟沿襲清代祭厲風俗，於農曆7月1日由地方首長迎請城隍賑濟孤幽參拜城隍爺及好兄弟，讓嘉義市民過著幸福快樂的日子。