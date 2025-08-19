黃維幸：台要記取烏克蘭教訓　兩岸能談快談

美國哈佛大學法學博士、前世新大學客座教授黃維幸。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月19日電（記者 蔣繼平）美俄元首阿拉斯加會談後，傳出美國施壓烏克蘭割地換停戰。前世新大學客座教授黃維幸接受中評社訪問時表示，台灣要記取俄烏戰爭教訓，不能讓台海戰爭發生，還有時間談，就應該快談。



黃維幸，出生於台北市大稻埕，清末大思想家嚴復的外孫。台灣大學法律系學士、美國哈佛大學法學博士。曾任美國執業律師、陸委會諮詢委員、世新大學法學院專任客座教授，現退休。2022年曾出版《兩岸新視野：撥除迷霧見台海》。



美俄領袖15日在美國阿拉斯加會談落幕，未簽協議。會後訊息曝光，揭露俄羅斯總統普京提出的停戰交換條件，包括要求烏克蘭讓出6600平方公里東部領土、永久放棄加入北約，承認克里米亞歸俄。



黃維幸表示，烏克蘭原本是蘇聯的一部分，蘇聯解體後烏克蘭獨立出去，還想要入歐盟、加北約，這會讓俄國有多緊張。俄烏戰爭2022年爆發，烏克蘭犯了戰略上的錯誤，原本沒被要求割讓任何領土，在俄國已佔領烏克蘭部份領土後，若要停戰，俄國不會讓步歸還佔有的土地。



黃維幸表示，這給台灣的啟示是什麼？俄烏戰爭打了三年多，烏克蘭不尋求談判停戰，反而要入歐盟、更想加入北約，變成俄國西方國防大缺口，俄國哪裡肯接受。台灣雖然情況與烏克蘭並不一樣，但戰略上來看是很像的。



黃維幸表示，中國大陸沒有說要打仗，沒有說非要打台灣不可，而是說和平統一，最多是統一怎麼個統一法，有很多可以談，一國兩制是一個廣泛的觀念，就是說大家權力共享，和平共處，這個是精神。但是談都沒有談，台灣一直往美國這邊靠，連關稅戰還被美國耍了一下，整個戰略是錯的。



黃維幸表示，台灣必須要思考一點，時間還有，還可以談，中國大陸方面還是講說要和統，但若不談，時間就一直浪費掉，最後只有打仗，這個是非常不好的一個結果，這就是台灣必須要緊緊記住的教訓。