中評鏡頭：韓國瑜溫暖舉動　抓住藍委的心

韓國瑜18日陪藍委林思銘車掃時配合度超高。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月19日電（記者 盧誠輝）“立法院長”韓國瑜18日到新竹縣陪抗罷的中國國民黨籍“立法委員”林思銘車隊掃街，韓從到場一下車就牽著林的手、受訪時也讓林站C位先發言，到車掃時不斷捧手向民眾示意林才是主角，把鎂光燈全留給遭罷免藍委的種種暖心舉動，已深深抓住藍委的心。



首波24位國民黨“立委”與停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投開票，全數遭否決。第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括國民黨籍“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



韓國瑜在726首波罷免投票前的黃金周，就幾乎已全台跑透透地陪遭罷免的24席藍委車掃，就連白營的高虹安也同樣有照顧到。面對823第二波罷免投票選前黃金周，韓國瑜再度開啟車掃模式，18日上午才到新竹縣竹北市陪林思銘車掃，下午又馬不停蹄到新北市新店區陪羅明才車掃。



中評社從726之前一路觀察韓國瑜多場車掃下來發現，有別於許多藍白大咖陪遭罷免藍委車掃時，通常都是站在車上向民眾各自揮各自的手，韓就顯得誠意十足。以18日韓國瑜到新竹縣陪林思銘車掃為例，韓從到場一下車就牽著林的手、受訪時也讓林站C位先發言，到車掃時不斷捧手向民眾示意林才是主角，各種暖心舉動已深深打入藍委的心坎裡。