中評現場：韓國瑜正裝掃街不怕熱　人氣超高

韓國瑜車掃時總是西裝筆挺不怕熱。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月19日電（記者 盧誠輝）“立法院長”韓國瑜18日到新竹縣陪抗罷的中國國民黨籍“立法委員”林思銘車隊掃街，儘管頂著超過35℃體感溫度的大太陽，韓仍不怕熱的堅持西裝筆挺地站在烈日下進行車掃，所到之處都吸引許多韓粉站在路旁迎接，人氣超高。



首波24位國民黨“立委”與停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投開票，全數遭否決。第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括國民黨籍“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



韓國瑜在726首波罷免投票前的黃金周，就幾乎已全台跑透透地陪遭罷免的24席藍委車掃，就連白營的高虹安也同樣有照顧到。面對823第二波罷免投票選前黃金周，韓國瑜再度開啟車掃模式，18日上午才到新竹縣竹北市陪林思銘車掃，下午又馬不停蹄到新北市新店區陪羅明才車掃。



至於為何堅持穿西裝車掃？韓國瑜也曾在726選前之夜時揭密表示，這段時間輔選，大家都看到，任何時間、地點，他永遠西裝筆挺站在宣傳車跟街上或任何地方，原因是，第一、他代表“中華民國立法院”；第二、所有被罷免的“立委”同仁，都在為台灣民主打拚，他一點辛苦都不算什麼，所以不管多熱他都穿著西裝。