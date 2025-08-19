黃維幸：美要搬走晶片廠是警訊　台灣不醒？

前世新大學客座教授黃維幸。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月19日電（記者 蔣繼平）美國總統特朗普再度放話“晶片關稅最高可能達300%”引發關注。前世新大學客座教授黃維幸接受中評社訪問時表示，關稅戰是搶錢行為、黑道勒索，台灣政府對美國一面倒，只因想像美國會支援台灣，但曾有美國官員主張一旦台海開打先炸爛台積電，這還不清醒嗎？美國為了降低風險要把晶片供應鏈與技術搬到美國去，這都是台灣的警訊。



黃維幸，出生於台北市大稻埕，清末大思想家嚴復的外孫。台灣大學法律系學士、美國哈佛大學法學博士。曾任美國執業律師、陸委會諮詢委員、世新大學法學院專任客座教授，現退休。



針對特朗普揚言晶片關稅最高300%的說法，黃維幸表示，特朗普像一個賭徒，在國際貿易，只要關稅加到45%以上，就是說大家都不要做生意，胡亂喊價沒意思，為的是強迫把晶片移到美國生產。但把晶片生產線搬去美國只會加速垮掉，因為美國各方面成本都高，無法在那麼高的成本下面製造，不會再像以前有商機、有市場、又有競爭力的企業，不可能的事。



黃維幸表示，70年代美國也是用高關稅搞日本汽車產業，日本沒有辦法最後也是把產線搬到美國去，但只能短期內在美國市場上稍微站穩腳步，防止關稅衝擊，最後也無法支撐下去。在美國的日本汽車產線與過去規模相差太多了，美國加州過去是豐田汽車大本營，幾萬日本人在這工作，現在都沒有了。



黃維幸表示，關稅是人造阻礙，國際貿易比較利益，沒有人為障礙，經濟效益最大。大家生產最有效率的，經濟總價值才會增加。這很簡單道理。不能只單看出超與入超的數字，特朗普是胡搞，關稅戰基本上是搶錢行為、黑道勒索的意思。



黃維幸表示，關稅戰現在讓美國以外的國家都受傷，現在就是各國都把美國看成不能放的市場，因為過去商業習慣上都是這樣做，所以就各自投降，但台灣則是投降的最厲害的一個，根本毫無抵抗能力，連關稅後面附加甚麼條件都不知道，也許壓迫台灣投資更多或讓步，現在都看不到。



黃維幸表示，美國是因生產武器需要晶片，涉及國安，供應被切斷就死路一條，才要把台積電拉回美國生產，這是勒索，並不是因為經濟因素。但美國一提出要求，台積電高管就說活不了，成本幾乎高五倍，咬著牙根，盼美國政府給補助，不然會受到制裁。