中評關注：盧秀燕大讚朱立倫　背後有深意

盧秀燕17日在反罷活動上大讚朱立倫擔任主席的表現，背後涵義值得關注。（取自朱立倫臉書） 中評社台北8月19日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉10月18日舉行，新任期長達四年，攸關2026縣市長選舉布局、2028大選提名及藍白合作，是國民黨失去政權12年後能否重返執政的關鍵，目前選局呈現未明狀態。



主因是被視為2028熱門人選的黨籍台中市長盧秀燕，傳出無意在市長任期內競逐黨魁，加上藍營檯面上的大咖和縣市長等要角也無意爭取，這就讓多次拋出盼順利接棒的現任主席朱立倫，是否有機會繼續承擔黨務的討論愈來愈多。



特別的是，盧秀燕17日與朱立倫同框替台中藍委楊瓊瓔助講反罷免時，突然在眾人面前大讚朱，她強調“朱主席這幾年領導國民黨，不管市長選舉、議員選舉、“立委”選舉，甚至726反罷免全壘打，主席表現得好不好？是不是應該給他鼓勵、拍拍手，媽媽給你按個讚，你表現得很好。”盧秀燕高舉朱立倫的手，朱也滿臉笑容、擁抱盧。



細究目前的主席選舉局勢，盧秀燕此舉背後似乎就有很深的意涵，似乎想藉此拋出“朱立倫繼續領導國民黨其實也是不錯的選項”訊號，在沒有她的主席選局中替朱背書，希望能藉此達到穩住國民黨的目的。



對盧秀燕來說，這樣的動作可能有利有弊，因她若不參選主席，即便能暫時避開綠營集中砲火攻擊的目標，不必在兩岸或高度政治的議題上表態，維持媽媽市長的溫暖形象，待2026順利交棒後，全力準備2028大選，爭取最有利的出戰時機。



但風險則是，目前藍營內部反朱聲音並不小，反朱派也早已集結，很多人更是押寶在盧秀燕會出來承擔主席大位上，但現在盧不選還替朱背書，勢必引來反朱派不滿，甚至會質疑盧缺乏承擔黨內重任的決心，又或者是在國民黨重要的關鍵時刻，盧若選擇袖手旁觀，可能被認為只是精於算計，不願分攤黨的責任。