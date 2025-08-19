中評關注：林岱樺宣示戰到底　頂得住風暴？

爭取高雄市長的綠委林岱樺18日帶母親林李美到高雄鳳山天公廟參拜，打親情牌。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月19日電（記者 蔣繼平）民進黨下屆高雄市長初選戰況激烈，選情朝綠委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩3搶1走，綠委林岱樺涉貪又遭爆料喊寺廟住持“老公”是否憤而脫黨參選受到矚目。日前的爆料似有警告林岱樺之意，她若堅持戰到底，後續恐有更大風暴。



林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，12日遭周刊爆料與通法寺住持關係曖昧。林岱樺18日帶母親林李美到高雄鳳山天公廟參拜，並強調自己“清清白白、乾乾淨淨、正直服務、不容汙衊”，要繼續為民服務、為高雄打拼，並對媒體表態堅定參選到底。



面對初選壓力，林岱樺緊緊牽著因受檢方限制住居，半年未見的母親拜廟，打出“親情牌”，林母也數度拿出手帕拭淚替女兒抱屈、對被污蔑感到不捨，死忠親友也到場加油，藉由“虔誠信仰、孝女陪伴”來試圖鞏固支持者信心，尋求契機。



民進黨高雄市長初選戰況激烈，林岱樺打親情牌又增添更多變數，第一，林岱樺未遭民進黨廉政會停權，仍角逐初選到底。第二，林岱樺遭司法調查又被爆料試圖人格毀滅，讓支持者忿忿不平，林出招鞏固支持者，恐遭聯想有更多政治動作。



加上民進黨的高雄市長初選這局，僅有林岱樺屬於“正國會”。邱議瑩較無派系但親新系，受到湧言會支持相當明顯。現在就只剩下新系的賴瑞隆與許智傑到底誰會脫穎而出，但目前難分軒輊，在無人願退讓下，新系恐得拖到民調才能決勝負。