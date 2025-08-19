新北市長民調出爐！藍營李四川最具優勢

台北市副市長李四川。（中評社 資料照) 中評社台北8月19日電／台灣民眾黨主席黃國昌近日表態有意參選2026年新北市長選戰，引發關注。而“年代民調中心”18日公佈一份民調，結果顯示2026年新北市長選舉呈現膠著態勢，藍綠白三方競爭激烈。民調也顯示，不同參選人組合將顯著影響選情結果，民進黨參選人蘇巧慧與林右昌在部分情境下佔優，但國民黨若推出台北市副市長李四川則有望逆轉局勢。



綜合台媒報導，《年代民調中心》昨天公布的“2026新北市長選情民意調查”顯示，若國民黨的新北市長可能人選是李四川和現任新北市副市長劉和然，李的支持率為31.6%，劉4.2%，未明確回答者64.2%。綠營部分，民進黨籍“立委”蘇巧慧支持率為21.9%，民進黨前秘書長林右昌為12.2%，未明確回答者則是65.9%。



民調並詢問，若國民黨和民進黨分別派出李四川與蘇巧慧參選新北市長，李的支持率為37.7%，蘇29.2%；如果是李四川對上林右昌，李為37.5%，林26.7%。而若是國民黨派出劉和然對上蘇巧慧，劉的支持率為24.0%，蘇35.4%；若是劉和然對上林右昌，劉的支持率為23.2%，林31.4%。



此外，若藍白合推民眾黨的黃國昌，綠營同樣佔上風，蘇巧慧領先黃國昌5.8個百分點，林右昌領先7.5個百分點。



該份民調是由年代民調中心在8月12至16日，透過電話訪問，隨機調查1072位年滿20歲以上、戶籍在新北市的市民，在95%信心水準之下，抽樣調查在正負3.0個百分點之內；抽樣方法採用“分層隨機抽樣法”，以行政區別為分層單位。以住宅電話號碼簿為抽樣底冊，建置電話號碼資料庫，每筆被抽出的電話號碼採後兩碼隨機方式，加大涵蓋率，確保所抽出的樣本更具代表性。資料分析則為調查資料依照新北市20歲以上母體性別、年齡、行政區等變項之人口結構進行統計加權處理。