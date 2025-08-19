府諷蔣萬安提議童子賢“組閣”　北市府回擊

台北市長蔣萬安在臉書建議由童子賢“組閣”。(照:蔣萬安臉書) 中評社台北8月19日電／核三延役公投將於23日登場，中國國民黨籍台北市長蔣萬安18日於臉書發文呼籲民眾一定要出來為核三延役投下同意票，並建議賴清德應邀請和碩董事長童子賢“組閣”，讓大罷免後失去互信的朝野開始對話。不過“總統府”發言人郭雅慧回應，要蔣萬安正面回應所謂“辦公室主任”疑似濫用特權，安排親屬人事的爭議。



對此台北市府發言人李政軒表示，“如果面對關稅議題，‘總統府’反應有如此快速，相信‘總統’的民調不會這麼低”。



李政軒重申，府方如果有台北市政府任何人“濫用特權”的證據，趕快拿出來，市政府一定秉公處理。



李政軒指出，關稅公布當天，卻去“快樂在一起”的“經濟部長”，請問府方覺得如何？在公開場合高喊要讓賴清德當“台灣國的主人”的“內政部長”，請問府方覺得如何？只當了不到3個月就因為婚外情而下台的“交通部長”，請問府方覺得如何？



李政軒表示，任何民眾都可以對政府的官員人選提出評價與建議，何況“行政院長”這個職位對台北市以及整個台灣的發展影響深遠，市長蔣萬安有感而發提出建議，只是善盡言責。府方如果前一句說“傾聽民意”，後一句卻以為自己是酸民，格局如何、未來施政是否可以期待，民眾都看得非常清楚。