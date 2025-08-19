吳子嘉：藍白若推黃國昌沒能贏綠營蘇巧慧

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北8月19日電／2026年新北市長選情已成話題，有最新民調顯示，現任中國國民黨籍台北市副市長李四川仍居第一，但未表態者人數眾多。《美麗島電子報》董事長吳子嘉18日在網路節目分析民調數據指出，台灣民眾黨主席黃國昌若要切入新北市長選戰，首要挑戰是超越民進黨籍委蘇巧慧，否則在藍綠對決下難有角色。而該民調也顯示，藍白若共推黃國昌參選，也沒能贏蘇巧慧，但目前未表態者仍多。



《年代民調中心》18日公布“2026新北市長選情民意調查”，若國民黨推出李四川角逐，他的支持率為31.6%，遠高於現任新北副市長劉和然的4.2%，另有64.2%尚未明確表態。民進黨方面，“立委”蘇巧慧支持率21.9%，前秘書長林右昌則為12.2%，未表態者達65.9%。



進一步模擬對決情境，民調顯示，若由李四川對上蘇巧慧，支持率分別為37.7%與29.2%，李領先8.5個百分點；若李四川對上林右昌，則為37.5%比26.7%。至於劉和然，若迎戰蘇巧慧，支持度僅24.0%，落後對手的35.4%；若對上林右昌，則是23.2%比31.4%，同樣處於下風。而未表態者高達45.4%。



至於若是藍白若真推民眾黨的黃國昌代表參選新北市長，與蘇巧慧對決，支持度為29.3%，仍低於蘇的35.1%，但未表態者則有35.6%；若黃國昌對上林右昌，在藍日與綠對決情勢下，黃的支持度為27.5%，同樣落後林的35.0%，另有37.5%未表態。整體來看，黃國昌的表現雖優於劉和然，但支持度與領先幅度皆不及李四川。