羈押近1年了！法界預估柯文哲交保倒數

民眾黨前主席柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北8月19日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被羈押禁見至今已將近１年了，日前在法庭崩潰表示“已經極限了”。台北地院19日將提訊柯，並首次1天傳3位證人，顯示合議庭加快審理程序，法界預估柯交保之日將近。



京華城案迄今僅剩柯文哲及台北市議員應曉薇仍被羈押，北院今天將提訊柯，並傳喚證人“博弈教父”陳盈助的機要邱清章、北市府參事陳志銘、和泰大金執行長黃海清等3人。法界認為，合議庭加快證人詰問，讓柯近期交保的機會大增。



醫師蘇偉碩18日在民眾黨“立法院”黨團記者室開“‘監委’指鹿為馬 司法打手圖利誰”記者會，陳佩琪、黨團辦公室主任陳智菡均出席。



柯妻陳佩琪18日激動淚崩，揚言拿柯文哲照片赴海外去抗議凶惡殘暴的民進黨政府，無情壓迫在野黨領袖，害她家破人亡。



日前稱要背柯文哲的骨灰，每天去堵賴清德夫妻出門的陳佩琪昨天出席記者會表示，心疼柯曾因心律不整問題開過刀，形同“不定時炸彈”，更淚崩表示，她知道民進黨政府要把柯關押到死，骨灰沒辦法背出海，但她要拿柯的相片到海外，跟人家講兇惡殘暴的民進黨政府無情壓迫在野黨主席，“我們家家破人亡”。一旁的陳智菡解釋，陳佩琪主要是表達對台灣司法最嚴正控訴。