解補助款爭議！卓榮泰：追加預算878億元

“行政院長”卓榮泰受訪，右為發言人李慧芝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月19日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨籍台中市長盧秀燕日前為爭取遭“行政院”刪減的地方縣市一般性補助款，與院長卓榮泰發生爭執，“環境部長”彭啟明更形容盧“像媽媽在罵兒子”。卓榮泰19日僅說“有做意見交談”，另強調，“行政院”已提出今年度“中央政府”總預算的追加預算案878億元，懇請立法支持，“這就是我們的解方”。



“行政院會”14日通過今年度政府總預算追加預算案，將追加歲出新台幣878.4億元，其中包括地方縣市政府一般性補助款新台幣636億元、各機關推行各項施政計劃確有實際需要數132.8億元、“國防部”與“海委會”主管的軍職人員各項勤務加給59.5億元、加強外交執行量能11億元，及辦理第11屆“立法委員”罷免案及全台性公民投票所需經費15.4億元。



“行政院長”卓榮泰19日赴“立院”就“全額撥付2025年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜”專案報告並備詢。



卓榮泰會前接受媒體訪問，被問及上周與盧秀燕的爭執時，卓榮泰並未正面回應，他僅表示，“中央”與地方應通力合作，無論是政務推動，或財務結構的合作都相同，“行政院會”日前討論相關議題時，也與列席的地方首長進行意見交談。



卓榮泰說，今年總預算一共被“立法院”刪除高達2076億元，其中一般性預算被刪減1439億元，且“立法院”要求“行政院”自行刪減636億元，這對“行政院”來講是高度窒礙難行，在考量下酌減地方的補助款，能減少“中央部會”所受的衝擊，也請地方共體時艱。



卓榮泰指出，他也知道“中央”各部會與地方政府都因此產生財政上困窘的情形，因此“行政院”上周提出追加預算案逾878億元，把被要求自行刪除的636億元涵蓋在內，懇請“立法院”能支持，如此就能化解中央各部會預算執行上的困難，也會全數讓地方政府不會因此產生困難，對於地方財政結構發生執行上的難處，追加預算案就是我們的解方。