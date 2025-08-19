核三公投　卓榮泰：尊重投票結果更相信科學

“行政院長”卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月19日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨力推823核三延役公投，投票率成焦點。“行政院長”卓榮泰19日表示，他珍惜每一次投票的行為，在核能議題上，他尊重投票的結果，他也更相信科學根據。



民眾黨主席黃國昌力推823核三延役公投，近日不僅啟動全台車掃宣傳，更拉來和碩董事長童子賢賣力宣傳。而賴清德已表態823核三延役公投將投下不同意票，投票率的高低也成為焦點。



“行政院長”卓榮泰19日赴“立院”就“全額撥付2025年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜”專案報告並備詢。



卓榮泰會前接受媒體訪問時表示，選舉、罷免跟公投，都是“憲法”賦予人民重要且珍貴的法定的權利，他珍惜每一次投票的行為，可以表示我個人的意見，也可以跟全台人民共同展現人民的意志。



卓榮泰說，在核能的議題上面，“核安會”已經啟動程序，會訂定安全檢查程序，之後台電會依照這樣的程序，是否啟動整個安全體檢的漫長程序，這都是賴清德所說的2個必須。在2個必須後，還有3個原則，也就是核安、核廢料處理，及全民高度共識。我們會來遵照“兩個必須”跟“三大原則”。公投是一個投票的行為，他尊重投票的結果，他也更相信科學的根據。