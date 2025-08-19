官方砍地方補助款　許淑華怨南投施政受阻

南投縣長許淑華頒發孝行獎助學金予獲選學童。（中評社 方敬為攝） 中評社南投8月19日電（記者 方敬為）民進黨政府刪減地方補助款，中國國民黨籍南投縣長許淑華今天表示，南投縣一般性補助款今年就被刪減新台幣35億元，影響社福、基礎建設，計劃型補助款若再下修，將影響縣政推展。近期“行政院”因應需求提追加預算，增列經費，沒道理繼續扣住地方的錢不給，呼籲應顧及地方政府需求。



許淑華19日出席“北港媽祖南投孝行獎表揚典禮”，針對地方政府補助款遭刪減、下修議題受訪表示，今年不只是一般性的補助款被刪減，縣府陸續又收到非常多來自各部會的公文表示，由於新版本的財政收支劃分法通過，之後縣市政府會分配到更多的預算，因此各個部會的補助方案就會減少。換言之，過去政府提出的計劃型補助款因此下修。



許淑華指出，問題在於，財政收支劃分法三讀通過迄今，因為“中央政府”的財政考量，仍未如期實施，在財劃法未上路前，民進黨政府就片面先取消了地方政府一般性以及計劃型補助款，絲毫未顧及地方政府施政的需求，導致縣政推展受到阻礙，不利於“中央”、地方合作。



許淑華提到，過去每個縣市依照財政不同，在爭取預算時會有一些地方配合款的額度，過去南投縣的配合款大約自籌15%到20%，現在全部都提高到50%。她舉例，去年縣府提出21所學校的設施改善，提報“教育部”爭取補助款，截至今年下半年“中央”才核定了兩所學校。對南投縣而言，在缺乏“中央”補助且自籌款比率上升，可說是“未謀其利先受其害”，新版財劃法通過了，但看得到卻用不到。



許淑華並指出，民進黨政府因應天災、關稅等問題，今年度提出的追加預算，政府的總預算經費持續追加、成長，實在沒有道理繼續扣住地方的各種補助款。她呼籲“行政院”應該要顧及地方政府施政需求，盡快將屬於地方的經費撥補下來，並盡快執行新版本的財政收支劃分法，促進“中央”、地方合作。