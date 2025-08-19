卓榮泰促朝野支持唯一解方　回復遭刪的預算

“行政院長”卓榮泰上台報告時，一度脫稿發言，僅在部分提及數字時低頭看稿。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月19日電（記者 張嘉文）“賴政府”因刪減地方性補助款引發爭議，“行政院長”卓榮泰今天赴“立法院”專案報告時，一度脫稿指出，“政院”提出的解方衹有一項，也只能是這一項，把包括636億元的一般性補助款在追加預算的總額878億元請“立院”審議，將預算回復，就能像大水庫一樣，源源不斷的充分照原計劃流向各縣市，地方獲得補助，建立“中央”地方互動的良好模式，他也期盼朝野“立委”儘速審議通過追加預算。



“立法院”今邀卓榮泰率相關“部會”首長列席，提出“全額撥付2025年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜”專案報告並備質詢。



卓榮泰上台報告時，一度脫稿發言，僅在部分提及數字時低頭看稿。他形容政府總預算如水庫，如果源頭的水減少，支流的水當然減少，便造成實際需要面的不足。此次“立院”審查總預算刪減總額達2076億元，其中通案統刪數不低於939億元，扣除已核實計算的通刪數303億元，“行政院”尚須自行調整刪減數636億元。由於須自行調減金額過於龐大，窒礙難行，也違反“行政院”編列預算、“立法院”審議預算的“憲法”權力分立原則。



卓榮泰指出，政府總預算已遭“立院”大幅刪減1439億元，且針對特定項目巨幅刪減，如大陸地區旅費刪減80%、“國外”旅費及出境教育訓練費刪減60%、媒體政策及業務宣導費刪減60%、特別費刪減60%，部分機關甚至全數刪除，衝擊業務運作甚鉅，“中央”已窮盡救濟程序，為免對“國防”安全、外交及教育政策等再造成嚴重影響，經衡酌僅能勉予調減一般性補助款636億元。