大南方論壇聚焦減碳　陳其邁：政府挺企業

高雄市長陳其邁（左四）出席“第三屆大南方高峰論壇”開幕式，並和與會者合照。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月19日電（記者 蔣繼平）“第三屆大南方高峰論壇”19日在高雄舉行，聚焦在碳費即將開徵的背景下產業減碳挑戰日益嚴峻。民進黨籍高雄市長陳其邁致詞時表示，高雄市這幾年減碳努力已達1個台北市整年碳排的1.1倍，並強調淨零減碳不是要消滅一個產業，政府要給予產業在金融與政策面的支持。



由中國時報與工商時報主辦的“第三屆大南方高峰論壇”19日在高雄市承億酒店舉行，以“淨零願景下的城市發展與產業共創”為核心，匯聚產官學探討低碳生活、永續供應鏈、碳費機制等趨勢，致力推動台灣產業向永續與創新邁進。民進黨籍高雄市長陳其邁出席開幕致詞。



陳其邁致詞時表示，以基準年2005年總共6614萬噸的碳排做計算，到2023年高雄市已經實施減量1162萬噸的碳排，目前已經達到25%的目標，中鋼減碳貢獻非常多，台北市1年碳排大概1200公噸，簡單講，高雄市這幾年減碳努力已經達1個台北市的碳排的1.1倍，這說明高雄市過去訂定的淨零碳排策略方向是對的。



陳其邁指出，從產業著手是最實質影響，中鋼這幾年也在節能減碳扮演領頭羊角色，由中鋼與供應鏈廠商來推動，因為碳稅以碳足跡來做計算，從上中下游一起實施減碳，發揮以大帶小的效果。淨零減碳不是要消滅一個產業，政府應該從金融到政策面都要給予企業支持與協助。