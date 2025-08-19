表態願選新北市長　李四川：若要我承擔不排斥

台北市副市長李四川。（中評社 資料照） 中評社台北8月19日電／台灣民眾黨主席黃國昌日前表態有意參選新北市長引發關注。根據最新民調顯示，2026新北市長選戰，國民黨籍台北市副市長李四川支持度最高。李四川今天表示，如果到明年要我承擔，我也不會排斥，一定會承擔。



《年代民調中心》18日公布“2026新北市長選情民意調查”，若國民黨新北市長人選是李四川或新北市副市長劉和然，李支持率31.6%、劉4.2%。至於綠營，民進黨立委蘇巧慧支持度21.9%，民進黨前秘書長林右昌12.2%。



民調也發現，若“藍白合”成功，藍白共推黃國昌，黃國昌對上蘇巧慧，黃支持率29.3%、蘇35.1%；若黃國昌對林右昌，黃支持率27.5%、林35%。



現年67歲的李四川曾任行政院秘書長、中國國民黨秘書長、台北縣副縣長、新北市副市長、高雄市副市長。



李四川今天接受媒體訪問時強調，自己態度始終如一，國民黨年輕人才眾多，若有更具勝算的年輕人出馬，他樂見其成；但若最後黨內認為需要他承擔責任，“我不會排斥，一定會承擔。”此番話被解讀為表態願意參選。



年代民調中心昨天公布新北市長最新民調，針對媒體報導的5名人選，包括民進黨的林右昌、蘇巧慧；國民黨的李四川、劉和然及民眾黨的黃國昌，以對戰方式進行對比。如果藍營推李四川，綠都呈現落後，蘇巧慧落後8.5%、林右昌落後10.8%。如果藍營推劉和然，綠都呈現領先，蘇巧慧領先11.4%、林右昌領先8.2%。外界最關心的，如果藍白推黃國昌，綠都呈現領先，蘇巧慧領先5.8%、林右昌領先7.5%。

