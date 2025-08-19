藍委游顥批罷團奧步盡出　低級手法騙選民

藍委游顥啟動反罷免車隊掃街，北港朝天宮董事長蔡咏鍀（左）站台。（中評社 方敬為攝） 中評社南投8月19日電（記者 方敬為）823罷免投開票倒數計時，南投藍委游顥今天中午請到北港朝天宮董事長、雲林縣議會副議長蔡咏鍀站台掃街，拚反罷免。游顥控訴罷團在民進黨的撐腰下，“奧步盡出”，不僅變造文宣、誤導民眾，甚至剪掉反罷免布條，以低級手法欺騙選民，所以越近投票日越不能鬆懈！



全台24位藍委及新竹市長高虹安罷免案7月26日全被否決。8月23日還有第二波罷免案投開票，包括新北市羅明才、新竹縣林思銘、台中市顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、南投縣馬文君、游顥等，共7席藍委面臨罷免挑戰。投票進入倒數階段，各選區罷免方、反罷免方本周把握時間積極催票。



南投縣第二選區“立委”游顥19日中午在集集鎮車隊掃街，本來是邀請無黨籍苗栗縣長鍾東錦站台，但鍾臨時另有要公，不克出席，游顥團隊靈機一動請到人正好在集集舉辦“北港媽祖南投孝行獎表揚典禮”的蔡咏鍀撥冗助陣。



針對最後一周反罷免策略，游顥表示，進入衝刺階段，從今天起到投票前夕，將持續邀請各地大咖助陣掃街、宣講，全力催出不同意罷免票，可惜鍾東錦縣長臨時無法出席站台，還好雲林縣議會的副議長、台灣重要的媽祖信仰宗教領袖蔡咏鍀董事長正好在集集，情義相挺，希望透過各地有名望的人士相助，能夠凝聚不同意罷免票。