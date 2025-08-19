綠青年局接待自民黨青年　交流熱絡談防災等

民進黨與日本自民黨青年局在“立法院”舉行交流座談會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月19日電（記者 張穎齊）台灣民進黨與日本自民黨青年局19日在“立法院”舉行交流座談會，由民進黨籍“立委”、黨青年局長陳冠廷領銜接待日本自民黨青年局長、眾議員中曾根康隆一行人。彼此交流熱絡，談及育兒、防災、安全、青年議題等，座談會如同樂會。



座談會現場與會者，台方綠委及綠議員有民進黨青年局長陳冠廷、執行副局長黃捷、吳沛憶、沈伯洋、副局長張雅琳、蔡易餘、山田摩衣、鄭孟洳、沈震東，還有民進黨籍台北市議員林亮君、基隆市議員吳驊珈等地方議員。日方為自民黨青年局長中曾根康隆、代理局長平沼正二郎、神谷政幸、議長須田旭、副議長田中泰彥、部長加藤奄祥等。民進黨青年局幹部9人、成員共28人，自民黨青年局則來了70人。現場共107人，是台日執政黨青年局交流人數最多的一次。



現場互動熱絡，座談時間90分鐘，前面開放媒體拍攝致詞，中間閉門會談。台日的青年們，交談甚歡，一度如菜市場般，使主持會議的陳冠廷一度說“大家聲音降低，我們開始座談了好不好？”。



中曾根康隆用日文表示，很開心來到台灣，台日青年一同創造未來，今天交流時間有限，他18日才剛拜會完賴清德，希望台日的青年持續交流。他知道民進黨青年局本來今年有要訪日，但因有災害影響取消，他衷心期待台日青年能有更深入交流。



中曾根康隆也提到，日本自民黨青年局與台灣民進黨青年局交流成果豐碩，上一次是今年5月，今天是下半年第一次。而這次也是最多人數的青年交流，還有辦過地方民代、民間學生等。



他說，兩黨都要想如何對應青年，採取政策行動，他知道日本文化在台灣也很受歡迎，日本政府要繼續執行文化觀光政策。另外彼此也談到台、日的育兒政策。還有台灣的安全保障，在防災方面進行意見交換。他相信這也不會是最後一次。很高興台日的地方議員也一起交流，這也是台、日地方政府要共同面對的青年相關議題。



閉門會談90分鐘後，眾人再到議場前進行大合影，台、日民代們有說有笑，隨後陳冠廷再陪同中曾根康隆接受聯訪，並繼續參訪“立院”議場內和辦公室。