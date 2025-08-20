中評關注：新北整合不難　黃國昌還有牌打

黃國昌日前表態參選2026新北市長。（中評社 資料照） 中評社台北8月20日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌日前表態參選2026新北市長選舉，中國國民黨籍台北市副市長李四川昨日也表達“若明年要我承擔，不會排斥”，敲響選戰序曲。在藍白合基礎上，2026縣市長選舉、2028大選勢必是連動的，這盤棋要怎麼下，將考驗國民黨。



黃國昌在726大罷免後，隨即宣佈有意角逐2026新北市長選舉，且不排除與國民黨“藍白合”整合出一組人馬對戰綠營。在李四川也表態後，等於藍白陣營出現兩位“準參選人”，接下來，比民調最沒爭議。國民黨也要面對，不論民眾黨實力最強的黃國昌能否參選新北市，2028大選肯定要給民眾黨一個位置。



盤點2026新北市長可能人選，前“行政院長”蘇貞昌女兒、民進黨籍“立委”蘇巧慧長期耕耘新北市。蘇貞昌曾任新北市改制前的台北縣長，也曾在台北縣選“立委”，蘇系在新北市實力強大，民進黨內初選難有對手。民進黨“正國會”大將、曾任黨秘書長、“內政部長”的林右昌雖有挑戰之意，很難拚過蘇系。



國民黨目前有兩位潛在人選，在《年代民調中心》18日公布的民調中，李四川支持度31.6%、新北市副市長劉和然只有4.2%，差距懸殊。縱使國民黨籍新北市長侯友宜屬意劉和然參選，形勢比人強，劉很難出線，藍軍內部相對單純。



藍白要整合人選，就比民調。《年代民調中心》18日公布的民調，若藍白合作共同推出黃國昌，與蘇巧慧相比，黃國昌支持度29.3%、蘇巧慧則為35.1%；若對手是林右昌，黃國昌27.5%，林右昌35.0%，黃國昌皆不如綠營2位人選。未來藍白若進入整合階段，勢必還有更多民調，才能讓雙方口服心服，以利選舉整合。



但國民黨也必須面對，若要與民眾黨穩定合作，就得釋出資源，若黃國昌無法參選新北市，2026便需釋出幾個縣市給民眾黨機會，例如民眾黨“立委”張啟楷爭取參選嘉義縣長等。台灣政壇近期傳出，國民黨台中市長盧秀燕有意與黃國昌合作，以“盧昌配”出戰大選。黃若選上新北市長，勢必無法再動念2028，從這個角度，2026藍白合作應沒那麼難談。



換言之，國民黨若不想要2028“x昌配”，最好辦法就是讓黃國昌選新北市長，力拚讓他選贏。



不過2028大選，藍白合的人選，還要看柯文哲屆時的狀況，他如果能選，與藍軍合作大復仇，就更精彩了。