台日執政黨失利　中曾根、陳冠廷：宣傳政策

自民黨青年局長中曾根康隆(右)、民進黨青年局長陳冠廷(左)一同接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月19日電（記者 張穎齊）日本聯合執政的自由民主黨、公明兩黨在參、眾議院選舉均失利，淪為少數執政；台灣民進黨同樣也面臨大罷免大失敗的少數執政困境。自民黨青年局長中曾根康隆、民進黨青年局長陳冠廷19日均表示，台、日執政黨都有強烈的責任，要持續加強宣傳政策，推廣政策。



日本聯合執政的自由民主黨、公明兩黨繼去年在眾院選舉敗北後，不久前在參院選舉再次失利，使得日本執政黨自1994年以來首次在參眾兩院均淪為少數，首相石破茂更一度遭民意要求去留。



日本自民黨青年局長中曾根康隆率領青年局一行70人，19日參訪“立法院”，拜會民進黨青年局，由局長、綠委陳冠廷領銜37名青年局成員。



中曾根康隆、陳冠廷中午在議場前一起接受聯訪。媒體問，日本自民黨與台灣民進黨都面臨少數執政的困境，要如何應處？



中曾根康隆表示，日本自民黨、台灣民進黨都是執政黨，執政黨有強烈的責任，以及肩負人民的生活、生命，面對少數執政困境，執政黨要從社群媒體開始發展，去推廣政策，因很多好的政策要傳達到基層，會有難度。



中曾根康隆說，自民黨不是只關注眼前利益的政黨，而是有責任去推廣中、長期的國家政策，以及日本未來要走的方向，還有日本在國際的位置，加強政策宣傳。



陳冠廷表示，台、日執政黨都面臨到國際地緣的挑戰，這次兩黨青年局討論內容非常廣，包括關心年輕家庭、育兒津貼、社會福利議題等民生，台、日也都面臨少子化、高齡化的挑戰，現場“立委”也提議很多，彼此建立工作群組，共同加強宣傳推廣政策。