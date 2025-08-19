童子賢看核三公投特展　連發金句駁反核

和碩董事長童子賢在烈日下看展，並大力宣傳核三延役公投。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月19日電（記者 鄭羿菲）力挺台灣民眾黨推動的823核三延役公投，和碩董事長童子賢19日頂著33度烈日看展，面對核三廠老舊、地震耐受度、核廢料問題，童子賢金句連發地回應，“核三40年方當壯年”、“不支持核電不要用彗星撞地球的情節來設定”、“核廢料處理不是不能做，而是不想做”。



童子賢也反問，現代社會需要焚化爐、需要垃圾儲存場、需要化糞池，呼籲反方辯論對手不要用情緒化的方式動輒說“核費料放你家？”是不是也要想想工業廢棄物、醫療廢棄物。他呼籲政府，南部很多農田綠電都傳出很糟糕的故事，甚至那些太陽能光電板底下，你有沒有把握底下不是被破壞、被污染過的土地，然後就用某些設施蓋掉？



823核三延役公投特展設在捷運西門站6號出口廣場，台灣民眾黨19日中午召開記者會宣傳，邀請和碩董事長童子賢出席參觀，民眾黨籍“立委”張啟楷、劉書彬、台北市議員張志豪、黃瀞瑩、林珍羽、民眾黨政策會執行長賴香伶、台電前核安總稽查王琅琛、新竹清華大學核子工程與科學研究所教授李敏、潔淨能源推廣協會發起人翁華志、全球低碳能源評比網創辦人陸曉鷗等人出席。



童子賢邊揮汗邊看特展，他表示，40歲方當壯年，現在很多核電廠最少都60歲，尤其是歐美日等先進國家都研議到60年、70年，甚至是80年，40年對核電廠來說也處在中壯年，反核人士常常故意用老舊來形容，這是不對的。中壯年經驗豐富、運作成熟，就像家裡的車開了4年，隔天就要作廢？這是很奇怪的邏輯。