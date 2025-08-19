柯文哲臉書：檢察官硬扣侵佔入人於罪

柯文哲臉書發文指出邱清章捐款300萬的來龍去脈。(照:柯文哲臉書) 中評社台北8月19日電／台北地院審理京華城等案今天再開庭，傳喚“博奕教父”陳盈助機要邱清章、台北市政府參事陳志銘、和泰大金執行長黃海清作證。前台北市長柯文哲臉書發文表示，邱清章的捐款，是捐給柯文哲本人，檢察官硬扣侵佔，入人於罪。



台北地方法院今日提訊柯文哲，並以證人身分傳喚曾協助博弈大亨陳盈助捐款的邱清章、前台北市政府祕書長陳志銘、和泰大金執行長黃海清，由檢辯交互詰問。邱清章出庭作證，還原在市長室交付陳盈助新台幣300萬元捐款，當時柯文哲在踩飛輪的過程。



柯臉書指出，邱清章先生證稱，他曾在2022年10月24日捐300萬給柯文哲，因為當時柯市長準備卸任，友人幫忙協助籌措辦公室裝潢等經費。



柯臉書接著表示，募款人是周芳如小姐，她主動找相識多年的友人邱清章進行募款，在辦公室裝潢完畢後，周芳如都會把照片傳給邱清章，並多次詢問“是否需要相關收據或發票來報銷”？但邱清章都說不用，因為“該款項是要捐給柯文哲，對柯文哲如何運用，邱清章並無意見”。



柯臉書表示，而邱清章的捐款來自友人陳盈助，因為邱清章認為由福添福基金會捐款恐無法核銷，他想到柯文哲是醫生背景，陳盈助又對台大有感情，所以轉找陳盈助幫忙，陳盈助也慨然允諾，而邱清章將捐款帶到柯文哲辦公室時，他並未提到是陳盈助所捐，只留下福添福基金會名片，不管是周芳如或柯文哲，都不知道這筆捐款的來源是陳盈助先生。



柯臉書指出，柯文哲收到款項後，隨即轉交周芳如，完全沒有再碰觸或過問，全部由周芳如統籌運用。這筆捐款就與謝國樑母親的捐款一模一樣，都是捐給柯文哲本人分配使用，根本不是什麼‘’他人之物‘’，檢察官卻硬扣上“侵佔罪名”，根本是刻意入人於罪。