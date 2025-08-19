柯文哲衝檢察官　怒嗆民進黨不會一直執政

柯文哲。（中評社 資料照) 中評社台北8月19日電／台北地方法院今續審京華城案，庭末時前，已被羈押近一年的台灣民眾黨主席柯文哲提及曾於拘留室獲法警勉勵“不要失去對人世的熱情”，更形容後續庭審宛如“搞笑劇”；待審判長及法官退庭，法警為其雙手上銬時，柯突然衝對面的三名檢察官怒吼：“民進黨不會一直執政！我告訴你們！”



柯文哲還說“我已經換第9個室友，台北看守所應該沒人關得比我久，真是太好笑了！”檢方不是都市計劃專業，所有作證公務員都說沒違法，衹有林欽榮（柯任內台北市副市長，現任高雄市副市長）作證說的和所有人不一樣，“難道所有公務員都是共犯？”



北院審理京華城及政治獻金案，今天提訊柯文哲，並以證人身分傳喚曾協助博弈大亨捐款的邱清章、前台北市政府秘書長陳志銘、和泰大金執行長黃海清，由檢辯交互詰問。



陳志銘曾任台北市政府財政局長、秘書長，2021年9月9日都委會第783次會議作成決議，定案將京華城容積率擴增到840%，陳志銘當時身兼都委會副主委，但第783次會議當天，陳志銘請假未出席。去年11月12日，北檢曾傳喚陳志銘作證。



綜合台媒報導，庭訊中，檢方指出，證人陳志銘在公告公展簽呈上核章時，誤將京華城案認為都市更新案，導致對案情認知錯誤，並影響他對李得全便利貼的意見，陳亦提到，若是私人提出申請案，公務員不宜在額度、項目或回饋上加註意見，但事實上都發局仍可把關，必要時可退件要求京華城公司修正，因此相關偏頗說法不足採信。