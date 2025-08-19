中鋼總經理陳守道：減碳仍是一門好生意

中鋼總經理陳守道19日出席“第三屆大南方高峰論壇”進行專題演講。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月19日電（記者 蔣繼平）台灣即將在2026開徵碳費，產業減碳挑戰日益嚴峻。中鋼總經理陳守道19日在高雄出席活動時表示，鋼鐵業受限技術與資源，碳費龐大支出也非企業能獨立面對，但鋼鐵仍是未來能源轉型必需品，中鋼先朝高值化精緻鋼廠轉型，因應客戶所需的求高再生比鋼材，去年綠色收入已達佔中鋼收入32.6%，比重逐年提高，他強調減碳仍是一門好生意。



由中國時報與工商時報主辦的“第三屆大南方高峰論壇”19日在高雄市承億酒店舉行，由中鋼總經理陳守道進行“鋼鐵產業的淨零挑戰與機遇：中鋼的轉型之路”專題演講。



陳守道表示，雖然鋼鐵製造過程排碳，但鋼鐵又是當今全球應用最深廣及低碳轉型所需的工程材料，除應用廣泛，100%可回收綠色材料，也是製造過程“溫室氣體排放當量”最低的金屬，僅鋁的1/6，也是能源轉型的支柱材料，譬如每座4MW陸上風機約須300至600噸的鋼材。



針對鋼鐵產業減碳現況，陳守道表示，難減產業這個名詞在2021年被提出，泛指鋼鐵、水泥、石化等產業及運輸業，約全球排放量30%，鋼鐵就佔7到9%，實務上短期轉型難。因現今治煉技術，並無大幅減少排放的方法，只能減少製程排碳量，需要期待突破性技術開發。



陳守道表示，國際能源總署（IEA）預估，鋼鐵業低碳轉型關鍵創新技術主要為碳捕捉、封存及再利用、氫能煉鋼、再生能源等。且技術研發、資源布局、設備整改均造成鉅額的資金需求。IEA估計鋼鐵業因低碳轉型投入關鍵創新技術，將使生產成本增加10%至50%，將超出生產毛利率，使公司難以獲利。



鋼鐵業低碳轉型面臨三大挑戰是技術、資源、資金，陳守道表示，技術上大多數低碳技術均尚未達商業化或經濟可行的階段。資源上需要大量能資源，如還原鐵、廢鋼、綠氫、綠電等，其中綠氫、綠電欠缺穩定供給來源。資金上，譬如日本製鐵估計相關支出約為5.5兆日圓，龐大資金非企業能夠獨立面對。

