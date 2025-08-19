關稅海嘯來了！台一家車燈廠412人放無薪假

台“勞動部”外觀。（中評社 資料照） 中評社台北8月19日電／“勞動部”公布減班休息（無薪假）最新統計，至8月15日有3934人、家數191家，高達91%集中在製造業，半個月淨增加近500人；其中受美國關稅衝擊的人數達2388人，較7月底增加653人，本次新增1家汽機車車燈業者，因商品主要外銷美國，單一工廠爆增412人實施無薪假。



媒體報導，“這家車燈廠主要產品外銷地就是美國。”“勞動部”官員指出，這間業者是首度通報無薪假，預計每月實施6天，勞資雙方共體時艱。



美國課徵台灣出口產品關稅20%起跳，再疊加原有關稅，衝擊台灣各大產業鏈。



台“勞動部”之前向外證實已有4.2萬名勞工因此失業，18日再公布最新減班休息統計，人數攀升至3934人、家數191家，較8月1日淨增加1家、493人，創近月新高。



“勞動部”統計，自4月7日以來，全台因關稅衝擊累計已有73家企業、2388名勞工受影響。新增兩家汽車相關業者，一家為車燈製造廠，因外銷美國訂單減少，申報412人放無薪假；另一家為LED車燈模組廠商，通報減班休息人數88人。



“勞動部”表示，本期實施家數多數規模在50人以下，實施期間以3個月（含）以下為主。若與去年同期相比，則家數減少77家、實施人數減少683人，顯示整體規模仍低於去年。



觀察產業別，製造業仍是重災區，影響人數達3,590人，其中金屬機電工業最多，達3,290人，顯示工具機、零組件及傳統產業首當其衝。另民生工業、資訊電子及化工業分別影響151人、120人與29人；其次為批發及零售業316人。



勞動條件及就業平等司長黃琦雅強調，目前整體政策仍在觀望期，“勞動部”將持續推動“減班休息勞工再充電計劃”與強化版僱傭安定措施，最高提供1萬2千元補助，並要求僱主持續替勞工投保勞健保及提繳勞退，以保障基本權益。



“勞動部”強調，減班休息並非無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資28,590元。