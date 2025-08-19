北港媽孝心獎移師南投　許淑華感恩媽祖慈悲

北港朝天宮董事長蔡咏鍀（左）贈媽祖像予南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投8月19日電（記者 方敬為）雲林縣北港朝天宮每年都會舉辦“北港媽祖孝心獎”表揚活動，頒發獎助學金表揚弱勢家庭的孝順學子，今年首度移師南投縣舉行，今天在南投集集鎮永昌國小禮堂舉辦表揚大會，國民黨籍南投縣長許淑華感謝北港朝天宮願意將資源擴散到南投，嘉惠在地學子，感恩媽祖慈悲，希望孩子們學習媽祖精神，持續努力向上，翻轉人生。



北港媽祖第一屆南投孝心獎表揚典禮，19日上午在集集鎮永昌國小禮堂登場，南投縣長許淑華受邀出席，與北港朝天宮董事長蔡咏鍀、國民黨籍集集鎮長吳大村、萬泰科技公司董事長張銘烈等人，共同頒獎給24名孝順學子，每人可獲頒新台幣4萬元獎助學金。



許淑華表示，雲林北港朝天宮是台灣重要的宗教信仰中心之一，每年都有許多信眾前往朝聖求平安，2007年朝天宮創辦首屆“孝心獎”，在全台不同地區遴選孝順優秀的孩子給予幫助，今年是第一次到南投縣，由各學校依據學生情況，請導師推薦家境清寒、克盡孝道、侍奉父母的孝順學生接受表揚。



許淑華說，這些孩子有的是單親家庭、有的是隔代教養，他們不因環境刻苦減少學習動力，回到家後不僅擔起家務，還勤奮向學，令人非常感動。除了朝天宮，各級民代及企業也一起提供獎學金，每位受獎學生能領到4萬多元，不僅給予他們生活上的幫助，也希望孩子的故事讓更多人知道，激勵其他同學，感恩媽祖慈悲照顧到南投，感謝朝天宮與各界善心人士對南投孩子的關心。



蔡咏鍀說，愛能讓社會更和諧，恭喜24位來自南投縣各鄉鎮的孝行可嘉學童，通過孝心獎委員會的評選，成為本屆孝心獎獲獎人，希望獎學金能實際幫助到他們的生活與學習。她也感謝南投縣政府及13鄉鎮市主席的協助，讓媽祖的愛心能夠落實，希望拋磚引玉，社會各界一起奉獻愛心，他代表媽祖婆感謝大家。