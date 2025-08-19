近1年了！柯：我再被押下去就變曼德拉

已被羈押近1年的柯文哲說，我再押下去就變曼德拉了。（照片：柯文哲臉書） 中評社台北8月19日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被羈押禁見至今已將近1年，台北地院今天開庭審理京華城弊案，傳喚博弈大亨陳盈助左右手邱清章、前台北市政府副秘書長陳志銘、和泰大金執行長黃海清出庭作證。柯文哲19日在臉書發文表示，“我再被押下去我就變曼德拉了！民主進步黨不會永遠執政的，我告訴你們！”



柯文哲表示，“你看他（陳志銘）的樣子就知道他是個很認真的公務員。”



柯文哲說，上次來開庭在候審室時，一位法警跟他講：“阿北，不要失去對人世的熱情。”難得把我的話記得這麼熟。這案子本來是檢察官跟柯文哲在爭執，現在變成檢察官跟公務員在爭執，所有來作證的公務員都說，申請是京華城的權利，審查是都委會的權責，檢察官不是都市計劃專業或實務人員，卻說京華城案是個案、圖利，而且用這個理由把我羈押1年，現在還在爭執法源，他已經換第9個室友了，把他關起來討論1年，太好笑了！



柯文哲表示，“目前所有公務員的證述，只有林欽榮跟他們不一樣，而且林欽榮在高雄的所作所為也跟他講的不一樣，要把這些公務員全部轉共犯嗎？後面開庭會更好笑，柯P開演唱會是公益侵占？我可以預期會變成搞笑劇。”



最後，柯文哲在退庭前又激動起來說，“就繼續羈押吧，再關我就變曼德拉了！民進黨不會永遠執政的！”