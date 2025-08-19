謝龍介率台南藍軍挺核三公投　喊省錢吹冷氣

藍委謝龍介與國民黨台南市議會團召開“反罷免很重要，公投同意核三延役也很重要”記者會。（照片：國民黨台南市議會黨團提供） 中評社台南8月19日電／中國國民黨籍“立委”謝龍介今天率領國民黨台南市議會黨團和即將參選的青年軍，呼籲鄉親8月23日踴躍出門投公投票，支持重啟核三，台灣才不會跳電，才有穩定的電力，讓產業有競爭力。他痛批民進黨用心詐騙、人民只能用肺發電，請公投同意重啟核三，省錢吹冷氣！



謝龍介今天帶領著國民黨台南市議會團書記長林燕祝、議員王家貞、蔡育輝、林美燕、許至椿、方一峰、曾培雅，議員李中岑、盧崑福、尤榮智則派主任出席，四位國民黨年輕議員參選人尤淨寬、葉翰勳、歐正豪和李佳蓉，共同出席今天“反罷免很重要，公投同意核三延役也很重要”記者會，也邀請台南市民政局出面說明，為何鄉親都不知道823要公投？



謝龍介指出，能源政策攸關產業競爭力和戰略安全，不應互相指責誰是二等公民，民進黨拿著非核家園神主牌，拼命在各地種電，沒人反對太陽光電，國民黨反對的是，國民黨反對人謀不臧、官商勾結的綠能，台南人感觸最深，民進黨口口聲聲要淨零排碳，結果在台中9部燃煤火力發電機，火力全開，連興達港操作許可到期，晚上還偷偷燃煤發電，台灣人民用肺發電，民進黨則用心詐騙，排碳成績世界吊車尾，為了保護地球，國際貿易開始抽碳稅，台灣產業該怎麼辦？



謝龍介說，國民黨為何反對人謀不臧、官商勾結的綠能？因為民進黨鋪天蓋地的在良田魚塭種電，太陽光電一度電賣台電5元，台電賣給人民一度只賣2.86元，台電高買低賣能不破產嗎？當然需要用人民納稅錢補貼，看看世界各國太陽光電一度賣多少錢？美國一度賣1.2-1.8元，日本一度賣1.9-2.7元，印度一度賣0.9-1.35元，連非洲都一度1.2-2.1元，所以民進黨是否真是用心詐騙！



謝龍介更強調，公投重啟核三重要性在於，除了攸關穩定電力，提供產業競爭力，沒有電力就沒有AI產業，生活品質則無法提升，更關乎“國家”戰略安全，若真有一天，海峽被封鎖，台灣煤炭都是進口的，只能撐8天，但台灣若以核電作為基載電力，將可撐一年以上，有人擔心核三已經40歲，安全經得起考驗還可延役嗎？“國外”核電廠歷經核災都重啟，要重啟核三一定會經過1400多種安全檢測，到2027年才能安全開門啟用，因此，懇請鄉親公投同意，省錢吹冷氣！

