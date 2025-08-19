朱立倫肯定李四川選新北　但須團結在野力量

國民黨主席朱立倫到台中，幫藍委楊瓊瓔站台宣傳反罷免。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月19日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台北市副市長李四川表態，若黨需要他不排斥2026選新北市長。對此，國民黨主席朱立倫今日下午受訪表示，李四川是好人才，相信時候到了，“對方一定全力以赴”，但他也強調，未來還是要團結所有在野力量，不只新北市，全台各地都要團結。



朱立倫今天下午到台中替國民黨籍立楊瓊瓔站台宣傳反罷免。針對被台中市長盧秀燕肯定，朱立倫表示，感謝盧的肯定，國民黨團結一致，當務之急就是要拚823反罷免。



全台24位藍委及新竹市長高虹安罷免案7月26日全被否決。8月23日還有第二波罷免案投開票，包括新北市羅明才、新竹縣林思銘、台中市顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、南投縣馬文君、游顥等，共7席藍委面臨罷免挑戰。投票進入倒數階段，各選區罷免方、反罷免方本周把握時間積極催票。



藍委楊瓊瓔19日下午在選區車隊掃街宣傳反罷免，請到朱立倫站台，朱受訪表示，楊瓊瓔多年來深耕地方，為潭子爭取多項交通、教育與文化建設，推動設立社區活動中心，並爭取天災農損補助等，深受地方肯定。如今卻遭對手發動惡意罷免，不僅浪費社會資源，更撕裂地方情感。他強調，台灣民主來之不易，罷免制度應用於監督制衡，而非淪為政黨鬥爭的武器。



針對李四川表態不排斥選新北市長，朱立倫回應，李四川是他的老同事，他擔任新北市長任內，李擔任多年的副市長，是好人才，又是專業的工程人，李四川現在擔任台北市副市長，過去曾擔任高雄市副市長也深受大家肯定，如果李四川願意，相信是大家共同所期待的，但李四川現在一定是全力協助蔣萬安市長在台北市打拼，未來時候到了，一定全力以赴。

