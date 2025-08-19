全運會今年在雲林　張麗善秀公仔吉祥物超萌

雲林縣長張麗善展示全運會公仔吉祥物。（照：雲林縣政府） 中評社雲林8月19日電／2025年全台運動會即將在雲林舉行，雲林縣政府18日舉行“2025年運動會獎座獎牌暨貴賓、隊職員伴手禮露出發表記者會”，展出團體獎獎座、獎牌、公仔與伴手禮。中國國民黨籍雲林縣長張麗善表示，獎座、獎牌與公仔融合雲林豐厚文化底蘊與在地特色，與對選手最高敬意，展現全運會融合運動、土地、人文、觀光與永續的魅力美學。



雲林縣府在親民空間召開記者，“佳瑩舞蹈團”的小舞者以節奏明快的舞蹈演出揭開序幕，展現全運會朝氣蓬勃的氛圍。張麗善、議員賴淑娞、王鈺齊、簡慈坊、縣農會總幹事陳志揚、虎尾農會總幹事蔡武吉，獎座設計者竹藝師劉曜誠、纏花工藝師林佩瑩、黏土藝術創作者許永慶，縣府教育處長邱孝文及籌備處六部代表與會。



張麗善表示，2025全運會將於10月18日至23日舉行，這也是雲林縣睽違20年再度舉辦全台最高等級運動賽事。全縣以最高規格與熱情籌備賽事，除了新建國際標準田徑場做為主場地，其他賽事場地修繕優化陸續完善，給選手最好、最棒的競技場地，展現最佳實力。



張麗善指出，除了賽事籌辦，籌備處在獎座、獎牌、公仔，與貴賓、選手伴手禮等更是精心設計、準備。讓選手不僅在賽場上享受競技熱力，同時留下與眾不同的榮耀紀念，也讓來自“全國”民眾感受到雲林好山、好水、美食優質伴手禮，與溫暖熱情人情味。



張麗善表示，全運會獎座由雲林竹藝師劉曜誠、纏花工藝師林佩瑩、黏土藝術創作者許永慶聯合創作。劉曜誠選用雲林特產孟宗竹打造穩重基座，象徵“立足大地、展望未來”；林佩瑩演繹春仔花的柔韌與繁盛；許永慶製作祥龍與布袋戲偶，展現運動價值與文化情感的融合，傳達對土地、文化與生命力的致敬。



張麗善指出，獎牌設計以“雲為天、糧為地”為設計主軸，圖騰融入雲林地圖、祥雲與稻穀意象，傳達雲林物產豐饒是台灣糧倉，人民具備不屈不饒的運動家精神，世代為家鄉努力，讓榮耀綿延。

